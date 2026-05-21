三重県の桑名市総合医療センターは、入院患者に対する薬の処方ミスがあったと発表しました。患者の男性は、その後死亡しています。 センターによりますと、2月、気管支ぜんそくの急性の症状で入院した当時60歳の男性に対し、治療による感染症を防ぐために「バクトラミン」という薬剤を処方しました。 その後、男性は退院しましたが、皮膚がただれるなどのアレルギー症状が出て、3月下旬に敗血症性ショックの