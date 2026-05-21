交際中で知られるプロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんと本田真凜さんが2026年5月21日にインスタグラムで共同投稿を行い、意味深な内容が反響を呼んでいる。「A TURNING SEASON」インスタでは投稿文に「5.22A TURNING SEASON」と記し、モノクロ写真が公開された。スケート衣装を着た2人が氷上に立つ後ろ姿を写したもので、宇野さんが本田さんの腰に手をまわしている。投稿のコメント欄では、「え、なになになに！！明日、楽し