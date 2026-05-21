資料岡山南警察署 21日午後4時30分ごろ、岡山市南区築港新町の住宅から煙が出ていると、近くに住む人から通報がありました。午後7時時点で、消防が消火活動を続けています。 警察によりますと、この家には高齢の姉妹が2人で住んでいて、出火当時、在宅していたとみられる1人と連絡が取れていないということです。もう1人は、外出していたということです。