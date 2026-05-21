大麻成分を含んだ菓子をタイから密輸した疑いで、30歳の建設作業員の男が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡県柳川市の建設作業員、近藤将太容疑者（30）です。警察や税関によりますと、近藤容疑者は去年8月、大麻成分のTHCを含んだ菓子をポーチに隠して、タイから密輸した疑いです。近藤容疑者は、警察の調べに対し「現地で知人から購入した」と話す一方、「麻薬を日本に持ち込むつもりはありませ