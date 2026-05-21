福岡県久留米市で19日に発生した山林火災は、通報から50時間以上たった21日夕方、火が消し止められました。19日午前、久留米市山本町耳納の山林で発生した火災は、草刈り中の機械からの火が燃え広がったとみられています。佐賀県の消防防災ヘリコプターや、災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターが放水し、火は20日までにほぼ消し止められていました。久留米広域消防本部によりますと、21日、消防隊員8人が現場で