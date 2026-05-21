◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日＝雨天中止＝（２１日・甲子園）阪神・藤川球児監督は雨天中止に「ファンの方にせっかく球場まできていただいて。ぎりぎりまでゲームができればと思っていましたけど、残念です」と口にした後、２２日からの巨人３連戦（東京Ｄ）へ気合をみなぎらせた。―交流戦前最後の大事な巨人３連戦。「燃えて行きますよね。大いに燃えて行きますよ。楽しみにしてましたから」―先発で起用する投手も