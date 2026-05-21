Ｊ３岐阜は２１日、元日本代表ＭＦ山田直輝（３５）が百年構想リーグを持って現役引退することを発表した。山田はクラブを通じて「心も身体も全てを懸けて戦い抜いたと、胸を張って言えます。そして、自分の意思で幕をおろせることに、とても感謝しています。本当に、幸せな現役生活でした」とコメントした。浦和の下部組織出身の山田は、各年代別の代表に選出され、トップチームへ昇格した２００９年にはＡ代表デビューも果た