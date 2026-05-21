◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が勝ち越した。同・輝（高田川）を起こして左をのぞかせて、すくい投げた。「大きな相手で、でかいなと土俵上で思った。前に出られた。投げたのはたまたまです」と明かした。１２日目に勝ち越しを決めた。ただ「なにもない。幕内に戻るとかではなく、稽古でやったことを悔いの残らないようにしたい」と明かす。支度部屋で師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱