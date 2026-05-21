欧州委員会ユーロ圏経済成長見通し、２０２６年を１．２％から０．９％へ引き下げ 見通しの暗転：インフレ低下に伴い2026年は緩やかな拡大が見込まれていたユーロ圏経済だが、イランとの戦争勃発によるエネルギー価格ショックを受け、前提が覆された。 経済成長率の下方修正：ユーロ圏の成長率見通しについて、2026年を1.2％から0.9％へ、2027年を1.4％から1.2％へ、それぞれ昨年11月時点の予測か