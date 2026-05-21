ドル指数は上昇一服＝ロンドン為替 ドル指数は上昇一服となっている。東京午前の99.064を安値にロンドン朝方に一時99.356まで上昇した。仏PMIの予想外の悪化がユーロドルの売りにつながり、ドル指数を押し上げた。しかし、その後は再び99.10付近まで反落、上げを帳消しとしている。ドル売り材料は明確ではないが、一部には米国とイランとの合意が近いとのうわさが広がったもよう。 ドルインデックス＝99.12(+0.03+