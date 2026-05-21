５月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス４１、前回はマイナス３８＝ロンドン為替 ５月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス４１と、前回のマイナス３８から一段と低下した。市場予想はマイナス４０だった。販売価格指数はプラス３８と前回のプラス３２から上昇。市場予想プラス３５を上回った。中東有事による原油高、エネルギー価格上昇の影響が継続している。 GBP/USD1.3442GBP/JPY213.72EUR/GBP0.8650