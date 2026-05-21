大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月20日（日本時間21日）サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ペトコ・パーク＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）が、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼DH」のリアル二刀流で先発出場、打っては8号先頭打者アーチを放ち、投げては5回3安打無失点と投打に活躍し、自身4勝目を飾った。 レギュラーシーズンで投手が先頭打者