アイドルグループＪａｍｓＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎの・るーるる（木此木流花）がＴＯＫＹＯＭＸ「令和の推し研究バラエティ＃推しカツ」（２５日スタート、月曜・深夜１時３５分）で地上波レギュラー番組初ＭＣを務めることが２１日、分かった。同番組は声優、アニメ、アイドルを中心とした最新の“推し活”カルチャーを分析・研究するトークバラエティー。るーるるはＳＮＳ総フォロワー数１００万人を超えるインフルエンサー