米Sony Electronicsは21日、公式Xや公式YouTubeに同社薄型テレビ・ブラビアのティザーを掲載。米国時間5月27日午前9時、および日本時間5月28日午前1時に、新製品を発表することを明らかにした。「The future of color is coming」「True RGB」と記載されており、RGB LEDバックライトを搭載した新型の液晶ブラビアが発表されるものと思われる。 ソニーは昨年3月、RGB LEDを独立駆動させるバックライトシステムの開