◆陸上関東学生対校選手権第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部１万メートル決勝が行われ、日大のシャドラック・キップケメイ（４年）が２８分１５秒１６で優勝した。駿河台大のスティーブン・レマイヤン（４年）が２８分１７秒９９で２位に続いた。東海大の中野純平（３年）が２８分１９秒３９で日本人トップの全体３位、同じく東海大の南坂柚汰（４年）が２８分２１秒６２で日本人２位の全体４位と