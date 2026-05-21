キャロットクラブは２１日、田中博康厩舎に所属するレーベンスティール（牡６歳、父リアルスティール）とシックスペンス（牡５歳、父キズナ）が、安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かうとホームページで発表した。なお、レーベンスティールに関しては４月末の時点で安田記念へ向けて調整を進めていくことが発表されていたが、２走前の中山記念を快勝した戸崎圭太騎手との再コンビが決定。シック