◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）「４番・一塁」で先発出場した巨人のボビー・ダルベック内野手が、第２打席で反撃のタイムリー内野安打を放った。執念が実った。０―３の３回２死三塁でカウント２―２から外角直球を逆方向へ。球足の速いゴロが一塁・オスナのグラブをはじき、ボールはファウルゾーンへ転がった。２回までに３点ビハインドを負う苦しい展開のなかで、貴重な１点をチームにもたらし「打っ