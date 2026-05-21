奈良競輪場のF2「Kドリ杯京つつじ賞in奈良」は2日目を終えた。ガールズ予選5R。久米詩（26＝静岡）が逃げ切り、連勝を決めた。「出切ってからは自分のペースで行けました。ただ、雨上がりの影響なのか、重かった。踏み直しもあまりできなかった。33（バンク）に助けられた感じ。感触は大して良くない。自分のタイミングで行けているけど、そこに体の切れがついてきてほしい」天候の変化への対応が難しい季節。それでも人気