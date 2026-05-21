◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（21日、神宮球場）ヤクルトの丸山和郁選手が2回で交代となりました。「9番・ライト」でスタメン出場した丸山選手は2回、巨人・若林楽人選手の打球を処理します。その裏の第一打席では、1アウトランナー2塁で打席がまわると巨人先発・田中将大投手の初球を打ちファーストゴロ。この間にランナーは3塁へ進みました。3回の守備からライトに増田珠選手が入りました。試合前時点で丸山選手は29試合