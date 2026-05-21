中日は21日、阪神戦（甲子園）が悪天候のため中止となった。試合開始を遅らせて、プレーボールを待ったが、雨脚が強まり中止が決定した。前日20日の阪神戦では悪夢の大逆転負けを喫した。7点リードを守れずに痛恨のサヨナラ負け。7点差逆転負けは17年7月26日ヤクルト戦で10点差をひっくり返されて以来9年ぶりだった。3連敗で今季ワーストを更新する借金14。壮絶な敗戦後に指揮官は「これまで取材拒否はしたことがないが、話す