北海道の旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどして損壊したとして逮捕されていた飼育員の男が21日、死体損壊の罪で起訴されました。死体損壊の罪で起訴されたのは、旭山動物園の飼育員、鈴木達也被告（33）です。起訴状などによりますと、鈴木被告は3月31日午後9時半すぎから4月1日午前3時半すぎまでの間に、妻の由衣さん（33）の遺体を勤務先の旭山動物園に運び込み、園内の焼却炉で焼くなどして損壊したとされています。鈴