総務省は、高性能化するAI（人工知能）のリスクに備えるよう、通信事業者らに要請しました。林総務大臣は、「重要インフラ事業者や地方公共団体の方々などに強化していただきたい取り組みを、注意喚起として取りまとめました」と話しました。総務省は21日、通信・放送業界や地方自治体の代表者らに対し、高性能AIへの対策を強化するために必要な予算や人員を割り当てることなどを要請しました。4月、アメリカのアンソロピック社が