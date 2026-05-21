【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）は２０日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について、１３９人が感染疑いで死亡したと発表した。１６日時点では約８０人だった。今後も感染が拡大する恐れがあるとして、ＷＨＯは国際連携による対策強化の重要性を訴えている。ＷＨＯによると、これまでに同国北東部を中心に約６００人に感染が疑われる症状が出ており、感染は数か月前から始まった可能