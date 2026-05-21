名古屋市のIGアリーナで行われた、バスケットボールBリーグ1部の名古屋D―北海道戦＝2025年10月バスケットボールのBリーグは21日、今季レギュラーシーズン（RS）の1部（B1）、2部（B2）のクラブ別平均入場者数を発表し、B1はトップの名古屋Dが1万281人、2位の千葉Jが1万93人となり、Bリーグ史上初めて1万人の大台に到達した。名古屋Dは、昨季の5353人からの大幅増で収容人数1万人以上を誇るIGアリーナ（名古屋市）の開業効果が出