松川るい氏参院内閣委員会の松川るい理事（自民党）は21日、内閣、法務、外交防衛3委員会の連合審査会に先立つ理事会に遅刻した。この影響で理事会の開会が7分程度、審査会は1分遅れた。理事会を失念していたという。審査会は「国家情報会議」創設法案を審議した。法案は、本会議や委員会の質疑に高市早苗首相の出席を求める「重要広範議案」の一つ。審査会には法務委員の牧山弘恵氏（立憲民主党）も開会に間に合わなかった。