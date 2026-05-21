元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。歌手の和田アキ子（76）からもらったドレス姿を披露した。大林は白色のドレスにジャケット姿の写真を投稿し「今日は、和田アキ子さんに頂きましたお洋服を、、着て撮影に臨みました」と報告。「アコさんが、君が代斉唱の時に、作られた大切なお洋服しっかり、大事に着させて頂いております」と続けた。大