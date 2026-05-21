季節外れの暑さから一転、21日の日本列島は梅雨のはしりの雨となりました。神奈川・箱根町の芦ノ湖は、湖面が波打ち、霧のため視界は真っ白です。箱根海賊船は悪天候のため運休となっていました。強風により傘をさすのにも、ひと苦労です。観光にはあいにくの天気でしたが、外国人観光客からは前向きな言葉が聞かれました。イギリスから来た人：（雨は）イギリスで慣れてる。だからできる限り楽しむよ。カナダから来た人：観光船に