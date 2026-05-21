演歌歌手松前ひろ子（76）が21日、東京・港区のライブレストラン青山で、新曲「片恋文／ひろ子抄」の発売記念イベントを行った。2曲ともまな弟子・三山ひろし（45）が「中村心一」のペンネームで作詞作曲し、初プロデュースも手がけた。「片恋文」は松前から夫の作曲家中村典正氏（19年に83歳で死去）へ宛てたラブレターのような“ぬくもり演歌”。「ひろ子抄」は松前の持つ強さや優しさ、信じる力の強さを表現した楽曲だ。三山は