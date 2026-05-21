山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月14日（木）に放送された同番組には、ゲストとしてAAAの宇野実彩子とガクテンソクの奥田修二が出演した。44歳で独身生活を謳歌している奥田。トークが進むにつれて奥田の“厄介な一面”が浮き彫りになると、元カノにフラれた理由に共演者全員が納得して…。【映像】44歳独身ガクテンソク奥田、デートで遅刻した