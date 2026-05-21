【「退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～」2巻】 5月29日発売 価格：1,430円 【拡大画像へ】 マイクロマガジン社は、GCノベルズ「退魔師転生～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～二」を5月29日に発売する。価格は1,430円。 本作は小説・小宮地千々氏、イ