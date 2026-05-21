ロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリストであり作詞を手がける、タナカヒロキの初小説『陽と月』（KADOKAWA）が5月20日（水）に発売された。 【画像】LEGO BIG MORL・タナカヒロキの初小説『陽と月』 本書の発売にあたり、タナカヒロキと長年のバンドマン仲間であるSUPER BEAVERの渋谷龍太との対談記事を各メディアで公開した。 バンドで成功することを目指し、夢と現実の狭間を生きる、吃音症のバンドマン・月。太陽の