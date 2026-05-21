5月第3週の動員ランキングは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員25万8000人、興収3億6000万円をあげて2週ぶりに1位に浮上。もっとも、興収では2位の『プラダを着た悪魔2』が4600万円も上回っていて（週末3日間の興収は4億600万円）、ウィークデイ、特にアフター5の圧倒的な強さも含め、実質的には『プラダを着た悪魔2』の天下が続いていると言っていい