中東情勢の混乱が長期化する中、さまざまな業界でプラスチック製品などの原料となるナフサの供給不足が懸念されています。影響は洋菓子店でも出始めていて、先行きを不安視する声が聞かれます。 【写真を見る】ナフサ不足で洋菓子店も悲鳴保冷剤の仕入れに制限がプリンの容器も入荷待ち先行きを不安視【岡山】 （サンドリヨン洋菓子小橋章広シェフ）「保冷剤を冷凍しています。今は間に合っています。在庫は十分あるんで