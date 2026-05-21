WOLF HOWL HARMONYが、新曲「PLEASE」のMVを5月20日に公開した。 （関連：【映像あり】WOLF HOWL HARMONY、映像作家／MVディレクター YERDによる新曲「PLEASE」MV） 同楽曲は音楽プロデューサーであるChaki Zuluによるサウンドワークで、WOLF HOWL HARMONYにとって新たな一面を感じさせる爽やかなミディアムナンバー。 MVは映像作家／MVディレクター YERD監督のもと、WOLF HOWL HARM