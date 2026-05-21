（台北中央社）行政院（内閣）人事行政総処は21日、2027年の政府・行政機関の執務日カレンダーを発表した。休日は121日で、3日以上の連休は9回。最も長い連休は旧正月前後の7日間となる。27年の3日以上の連休は次の通り。中華民国開国記念日＝1月1日〜3日（3日間）▽大みそか・春節＝2月4日〜10日（7日間）▽和平記念日＝2月27日〜3月1日（3日間）▽児童節・清明節＝4月3日〜6日（4日間）▽労働節＝4月30日〜5月2日（3日間）▽中華