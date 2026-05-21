（ロンドン中央社）自作が世界的に権威がある英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門「国際ブッカー賞」に選ばれた台湾の作家、楊双子さんが20日、中央社の単独インタビューに応じた。台湾人が一丸となり、台湾の多様な声や姿を世界の人々に知ってもらう必要があると話した。受賞したのは「台湾漫遊録」（邦題：台湾漫遊鉄道のふたり）の英訳版「Taiwan Travelogue」（金翎さん訳）。台湾の作品として初の快挙となった。楊