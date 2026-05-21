（台北中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の機密情報の不正取得を巡り、国家安全法違反などの罪に問われた東京エレクトロン（TEL）台湾子会社について、同社と台湾高等検察署（高検）はともに期限までに上訴しなかった。TSMCに1億元（約5億円）、政府に5000万元（約2億5000万円）を支払うことを条件に、罰金刑の執行を3年間猶予する判決が20日に確定した。高検は昨年8月、TEL子会社元社員1人とTSMC元社員