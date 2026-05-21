【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が、5月11日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「催し」のライブパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 ■楽曲が内包するソリッドな緊張感と爆発的なエネルギーを凝縮したパフォーマンスは必見 5月6日にYouTubeで公開されたミMVが、わずか2週間足らずで1,000万回再生を突破してい