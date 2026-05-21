【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月23日23時からNHK総合で『Venue101』#112が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 NCT WISH「Ode to Love」 CRAVITY「BLAST OUT」 日向坂46「Kind of love」 ROIROM「CLASSIC WAVE」 ※アーティスト名五十音順 ■NCT WISHを支えたジェヒ特製のサムギョプサル アーティストの“思い出の料理”と、秘められたエピソードに迫るコーナー