21日(木)は雨の一日で断続的に降り方が強まり、久しぶりのまとまった雨になりました。 ■柏百花記者 「午前9時の萬代橋です。しっかりとした雨が降り続き、肌寒く感じられます。」 昨日までの日差しから一転して、21日(木)未明から各地で雨が降った県内。傘が手放せない一日で断続的に雨の降り方が強まりました。 ◆21日(木)午後5時までの24時間で降った降水量 佐渡市羽茂63mm 阿賀町津川55.5mm などと