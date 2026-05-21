ニチリョク [東証Ｓ] が5月21日大引け後(19:00)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は7.6億円の赤字(前の期は2.8億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の1.2億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は1.6億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は4億円の赤字(前年同期は1.7億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.5％