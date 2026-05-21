今週は東京競馬場で、第87回優駿牝馬（オークス／GI、芝2400m）が行われる。今年はスターアニスが牝馬二冠を目指し参戦する。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■オークス2026 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番ミツカネベネラ 近3走すべてで掲示板外に敗れている馬。厳しい。 ・1枠2番レイクラシック 矢車賞は勝ち馬を捕らえられず2着。GIのメンバーでは分が悪い