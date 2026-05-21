これからの気象情報です。 22日(金)にかけても、大雨になるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、下越の各地に強風注意報、上・中・下越に濃霧注意報、佐渡市には大雨注意報が発表されています。 ◆5月22日(金)の天気 ・上越地方 昼過ぎにかけて、雨が降ったりやんだりするでしょう。 午前中は、雨脚が強まるところがありそうです。 引き続き、土砂災害などに注意・警戒