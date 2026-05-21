ことし創建400年を迎える長崎市の八坂神社で新しい拝殿が完成しました。 6月の長崎くんちの小屋入りはこの拝殿で行われます。 八坂神社は江戸時代の寛永3年＝1626年に創建され、ことしで400年を迎えます。 拝殿は約150年前に建てられ、老朽化が進んでいたことから総工費約1億5000万円をかけて、去年から改築が進められていました。 21日、落成を記念し氏子や工事関係者ら約40人が参列して神事が執り行われまし