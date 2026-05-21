大村市にカジノを含む統合型リゾート施設＝IRの誘致を目指し、地元の経済界などが協議会を設置することになりました。 商工会議所の関係者が園田市長を訪問し、顧問への就任を要請しました。 大村市役所を訪れたのは、大村商工会議所の中村 人久 会頭らです。 ※詳しくは動画をご覧ください 大村商工会議所は、インバウンドの取り込みを図るとともに県全域の活性化につなげるためIR誘致を推進するとして