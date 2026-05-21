今年に入ってから、中国の造船業界は新規受注が続き、世界の超大型タンカーの新規受注の9割以上を獲得しました。 5月20日、中国船舶集団有限公司傘下の大連船舶重工集団有限公司に属する山海関船舶重工有限責任公司（略称は中船大連造船山船重工）が建造した11万5000トン級タンカーが正式に引き渡され、契約上の納期より160日以上早まりました。このタンカーのほか、中船大連造船のドックでは30万トン級の超大型タンカーを2隻同時