三重県津市美杉町で起きた山林火災は、火はほぼ消し止められたものの、完全に消えた状態となる「鎮火」の目途は立っていません。津市美杉町下多気で19日に起きた山林火災ではおよそ10ヘクタールが燃え、発生から丸1日以上経った20日午後6時すぎ、延焼のおそれがなくなったとして「鎮圧」が発表されました。この火事でケガ人や建物への被害は確認されていませんが、火の手は集落のおよそ500メートル手前まで迫っ