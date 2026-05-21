大阪府公安委員会は、指定暴力団「十代目酒梅組」について、暴力団対策法に基づく再指定を見送ることを決めました。 十代目酒梅組は大阪市西成区を本拠地とする暴力団で、1993年以降、暴力団対策法に基づく指定を計11回受けてきました。 しかし活動範囲や構成員の減少が著しく、団体としての活動状況が停滞していることから、「暴対法に基づく指定の必要性が認められない」と判断したということです。現在の第11回指定は、5月25