新たな評価制度の公表イメージ文部科学省は21日、大学などの高等教育機関の新たな評価制度案を中教審の作業部会に示した。学生の成長を促し成果につなげているかどうかの観点で、学部ごとに「三つ星」〜「一つ星」「要改善」の4段階で評価することなどが柱。文科省は学校教育法を改正し、2030年からの新制度開始を目指す。評価制度は04年度に始まり、国公私立全ての大学は文科相認証の第三者機関から定期的に評価を受けなけれ