【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は21日に公表した春季経済見通しで、ユーロ圏の2026年の物価上昇率が3.0％になるとの予測を示した。中東情勢の悪化に伴う燃料費の高騰を反映し、昨年11月の秋季見通しより1.1ポイント高い大幅な上方修正となった。26年の実質域内総生産（GDP）は前年比0.9％増と見込み、0.3ポイント下方修正した。欧州委は、燃料費高騰が「家計や企業の負担を増やし、多くの産業で利益を圧迫して